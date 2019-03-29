Медведев рассказал, когда США отменят санкции

В истории отношений Москвы и Вашингтона не было периода без санкций

Санкции США против России не будут отменены никогда. Такой прогноз дал Дмитрий Медведев.

По мнению премьер-министра, вся политика Вашингтона за последние 100 лет была построена на бесконечном применении санкций в отношении СССР, а затем России.

"У нас в истории не было промежутка, когда бы этих санкций не существовало вообще", - сказал Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте".

США ввели санкции против России в 2014 году из-за ситуации на Украине и воссоединения с Крымом. Вашингтон считает Москву участником конфликта на юго-востоке страны и требует от нее выполнения Минских договоренностей. Россия неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта. Введенные санкции неоднократно расширялись и продлевались. Под ограничительные меры попали сотни российских компаний и физических лиц.