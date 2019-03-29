Медведчук рассказал о новом Майдане после выборов

Он оценил шансы Юрия Бойко на победу

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук дал прогноз по предстоящим 31 марта выборам президента на Украине. По его словам, стоит ожидать два тура.

Он также уверен, что у кандидата от его партии Юрия Бойко есть шансы на победу. Медведчук добавил, что если бы жители Донбасса принимали участие в голосовании, то обязательно проголосовали бы за него.

Говоря о возможности нового Майдана по итогам выборов, политик отметил, что вероятность есть. "Возможен, если будет внешний инициатор такого Майдана, как это было в 2004-м или 2014-13 годах", - отметил он в эфире RT.

Кроме того, Медведчук отметил, что шоумен, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский является всего лишь "виртуальным кандидатом". У него "виртуальная программа", а еще виртуальные попытки стать президентом, которые, "к сожалению, могут закончится реальностью".

Поездка Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Россию для обсуждения экономических вопросов вызвала истерику у официального Киева и в рядах националистов. Об этой поездке говорили на заседании правительства. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о возбуждении дела о незаконном пересечении границы. Однако на самом деле по этому закону никакого нарушения не было.

Ранее, 29 марта, на Украине начался последний день агитации перед президентскими выборами. Голосование пройдёт 31 марта. Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, на выборах президента Украины 19,5% граждан страны готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского. Действующий глава государства Петр Порошенко нравится 10,3% жителей, а за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко намерены проголосовать 7,6%.

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