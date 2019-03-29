Минобороны показало видео с галлюциногенным оружием

Такое воздействие на противника оказывают яркие вспышки

Российское Минобороны показало видео учений бойцов инженерно-штурмовых подразделений, в ходе которых военные применили бронещит с ослепляющими фонарями.

Тренировка проходила на полигоне Мулино в Нижегородской области. На записи видно, как военнослужащие берут штурмом здание, используя щит с ярко и часто мигающими фонарями. В комментарии "Российской газете" военные пояснили, что он может ослеплять врага и даже вызывать галлюцинации. Для этого используются тщательно рассчитанные промежутки между вспышками.

Ранее аналогичная техника поступила на службу в ВМФ России. Станции визуально-оптических помех были установлены на фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".