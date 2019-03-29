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Озверевший артист искромсал москвича после провала на кастинге шоу Галкина

17:42
  • пятница
  • 29 марта 2019

Погибший оказался топ-менеджером Сибирской угольной энергетической компании

В Москве жестокое убийство совершил 26-летний приезжий из Коряжмы (Архангельская область). Он пытался стать участником шоу Максима Галкина "Самый лучший", для чего приехал в "Останкино". Однако молодой человек не прошел кастинг, и телевизионщики отказались от его кандидатуры.

Назадачливого артиста зовут Никита Торопов. От расстройства он решил напиться, для чего купил пива и зашел в один из ближайших домов, чтобы переодеться. К снятию стресса он приступил уже на лестничной клетке.

Но тут в подъезд вышел хозяин ближайшей квартиры, чтобы покурить. Увидев алкоголь, мужчина сделал Тодорову замечание, что окончательно вывело неудавшуюся звезду ТВ из себя, сообщает MK.RU. Началась перепалка, в результате которой озверевший артист напал на мужчину и нанес ему 60 ударов ножом. После этого он переоделся в чистые вещи и сбежал с места преступления.

Жертвой оказался топ-менеджер Сибирской угольной энергетической компании. Ему было 64 года. Инцидент произошел еще 18 января прошлого года, но известно о нем стало только сейчас.

Между тем убийцу нашли спустя несколько дней после произошедшего. Дело в том, что он сам порезался и испачкался кровью во время нападения. При этом видеокамера зафиксировала, что Тодоров, выйдя из дома, сразу переоделся. Его вычислили по приметам.

Сам приезжий из Коряжмы заявил, что в момент убийства не помнил себя. Кроме того, он говорил о расстроенной психике. После расправы он якобы поехал на прием к магу, у которого лечился от галлюцинаций. Тем не менее, преступник так и не смог подтвердить факт этого визита. Экспертиза также не нашла у него никаких явных отклонений. В итоге Останкинский суд приговорил Торопова к девяти годам лишения свободы.

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