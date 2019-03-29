Порошенко набросился на Зеленского и Тимошенко

Президент назвал Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко шахматными фигурами в руках олигарха Коломойского

Петр Порошенко назвал Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко шахматными фигурами Игоря Коломойского. Заявление президента прозвучало на встрече с жителями Львова.

По мнению Порошенко, Коломойский накануне выборов президента Украины развязал самую настоящую информационную войну против собственного народа. Главным инструментом в руках олигарха стал подконтрольный ему канал "1+1".

"Этот телеканал превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца. Тот, хоть и бежал за границу, но в предвыборной политической шахматной доске ходит сразу несколькими фигурами. Фигуры называются Зе1 и Ю2. И мотив его — это месть государству", - приводятся слова Петра Порошенко на сайте главы государства.

Он уверен, что Игорь Коломойский мстит за национализацию ПриватБанка три года назад. Для этого олигарх не стесняется "целыми кусками дублировать фейки из российских каналов".

"Просто переписывая и ретранслируя. Разве что единственное, что они делают – переводят на украинский", - пожаловался действующий глава государства.

Визит Петра Порошенко во Львов традиционного не обошелся без инцидентов. Прибыв на встречу с местным населением, президент прошел по своеобразному коридору, жителей при этом оттеснили от него с помощью металлических ограждений.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Лидирует в предвыборной гонке Владимир Зеленский. За комика, по данным опросов, готовы проголосовать порядка 30% украинцев. Порошенко и Юлия Тимошенко делят вторую строчку с примерно одинаковыми показателями поддержки населения — около 17%.