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Сотникова припомнила обидные слова Плющенко

18:11
  • пятница
  • 29 марта 2019

Россиянка скучает по спорту и соревнованиям

Чемпионка Олимпиады в Сочи 2014 года Аделина Сотникова рассказала, собирается ли возвращаться в спорт. Также она сообщила, как относится к словам Евгения Плющенко о том, чтобы фигуристка бросила спорт.

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"Где-то обиделась на него, он не проговорил это со мной. Я подумала: как так?", - отметила Сотникова.

По ее словам, до этого у нее был разговор с двукратным олимпийским чемпионом, который является ее тренером. Они условились либо идти по спортивной колее, "либо по шоу". При этом Сотникова подчеркнула, что тогда была не в форме из-за лишнего веса. "Сказала: "Жень, дай мне время, чтобы вернуться в форму, чтобы идти хотя бы по российским соревнованиям – чтобы почувствовать себя в спорте", - отметила она на YouTube-канале COMMANDOS, передает Sports.ru.

Также Сотникова прокомментировала, как относится к четверным прыжкам, которыми поражают зрителей ученицы Этери Тутберидзе. По ее словам, никто не застрахован от травм. При этом четверные прыжки для нее – "это ту матч".

Россиянка добавила, что скучает по спорту и соревнованиям. В связи с этим она подчеркнула, что пока не сказала всем "пока" в спорте.

Ранее тренер Сотниковой Евгений Плющенко отметил, что уговаривает ее бросить спорт из-за полученных травм. Девушка пропустила два соревновательных сезона после победы на Олимпиаде 2014 года. Тем не менее, она принимала участие в различных телешоу.

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