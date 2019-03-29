ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США придумали, как наказать Россию за Скрипалей

18:18
  • пятница
  • 29 марта 2019

С момента их якобы отравления в Солсбери прошло больше года

США подготовили новые санкции против России из-за за инцидента в Солсбери. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Скрипали распродают имущество в России
Будут ли раскрыты подробности отравления Скрипалей
Мать Скрипаля сравнили с Елизаветой II

По данным агентства, проект новых ограничительных мер уже согласован Госдепом и Минюстом, а сейчас ждет одобрения со стороны Белого дома. Какие конкретно санкции Вашингтон введет против России - не сообщается. По словам одного из собеседников Bloomberg, они могут затронуть российский банковский сектор.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта 2018 года якобы при помощи вещества "Новичок". Лондон утверждает, что исполнителями покушения стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. СМИ отмечали, что под этими именами могут скрываться россияне Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Между тем, британские СМИ считают, что Скрипали живы и работают на спецслужбы.

Россия все обвинения в причастности к якобы отравлению Сергея и Юлии Скрипалей отрицает. Лондон до сих пор не предоставил никаких доказательств этому.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что США никогда не отменят санкций против России. По его словам, за все историю отношений двух стран не было ни одного периода без ограничительных мер.

Читайте также:
Новости по теме
Дом Сергея Скрипаля в Солсбери
Дом Сергея Скрипаля в Солсбери
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.