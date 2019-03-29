США придумали, как наказать Россию за Скрипалей

С момента их якобы отравления в Солсбери прошло больше года

США подготовили новые санкции против России из-за за инцидента в Солсбери. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, проект новых ограничительных мер уже согласован Госдепом и Минюстом, а сейчас ждет одобрения со стороны Белого дома. Какие конкретно санкции Вашингтон введет против России - не сообщается. По словам одного из собеседников Bloomberg, они могут затронуть российский банковский сектор.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта 2018 года якобы при помощи вещества "Новичок". Лондон утверждает, что исполнителями покушения стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. СМИ отмечали, что под этими именами могут скрываться россияне Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Между тем, британские СМИ считают, что Скрипали живы и работают на спецслужбы.

Россия все обвинения в причастности к якобы отравлению Сергея и Юлии Скрипалей отрицает. Лондон до сих пор не предоставил никаких доказательств этому.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что США никогда не отменят санкций против России. По его словам, за все историю отношений двух стран не было ни одного периода без ограничительных мер.