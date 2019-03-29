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Звезда "Звездных войн" и фильмов о Джеймсе Бонде умер в Британии

18:57
  • пятница
  • 29 марта 2019

Ему было 89 лет

В Великобритании на 90-м году жизни скончался актер и сценарист канадского происхождения Шэйн Риммер. У него остались жена и трое детей.

О причине смерти ничего неизвестно. Как сообщает Daily Mirror, в последнее время он писал книги.

Риммер родился в Торонто. В конце 1950-х годов он эмигрировал в Великобританию, где снялся в таких фильмах, как "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу", "Ганди" и других.

Однако наибольшую популярность канадский актер заработал на озвучке Скотта Трейси в британском телесериале Thunderbirds ("Тандерберды"). Кроме того, он запомнился игрой в фильмах о Джеймсе Бонде – "Шпион, который меня любил", "Бриллианты навсегда", "Живешь только дважды".

А еще он сыграл в картинах о Супермене, Бэтмене и в "Звездных войнах".

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Кадр из фильма "Звездные войны"
Кадр из фильма "Звездные войны"
Кадр из фильма "Звездные войны"
Кадр из фильма "Звездные войны"
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