Словно расчетливая жена: сделку по Brexit отвергли в третий раз

Сценарий "жесткого" развода Великобритании и Евросоюза становится все реальнее

Британский парламент вновь, то есть уже в третий раз, отверг Соглашение о выходе из Евросоюза, которое было вынесено на голосование премьером Терезой Мэй. Развод Великобритании и ЕС без каких-либо договоренностей становится всё более реальным. Так же, как и отставка главы правительства Королевства. Нервы на пределе и у брюссельских бюрократов. Европейский совет 10 апреля созывает экстренный саммит по Британии.

Многие британцы готовились отмечать, как они сами выражаются, День независимости Соединенного Королевства. Но праздник людям испортили, и теперь они в бешенстве. На улицах Лондона - тысячи протестующих.

— Мы ожидали от этого дня большего! Теперь я чувствую себя очень, очень злым.

— Все, что я сейчас вижу, так это группу политиков, сидящих в парламенте, которые делают то, что они хотят, игнорируя всех остальных, и я действительно чувствую, что потерял к ним доверие.

В парламенте Королевства тоже было жарко. Спикер палаты Общин с всклокоченными волосами пытается призвать коллег к порядку. Даже голос срывает. Но это зря, сама английская королева едва ли справилась бы.

Именно 29 марта Британия должна была завершить свой бракоразводный процесс с Евросоюзом. Однако, словно расчетливая жена, которую не устраивают предложения мужа по разделу имущества, процесс этот затянула. И теперь может вовсе остаться у разбитого корыта.

"Переговоры этого правительства по Brexit были воплощением неудачи, а кульминация - сегодня с премьер-министром, которая была вынуждена объявить о своей собственной отставке, предлагая только половину сделки, о которой она договорилась. И это действительно какой-то полу-Brexit", - негодует Джереми Корбин.

Брюсселю надоела нерешительность британцев, он поставил Лондону ультиматум: либо выход 12 апреля без какой-либо сделки, либо 22 мая хоть с какой-нибудь. Накануне британский парламент отклонил все 8 вариантов документа. Сегодня был еще один шанс, последний.

"Я готова покинуть пост раньше срока, чтобы защитить выход нашей страны из ЕС. Сегодняшняя речь совсем не о слепом Brexit. Сегодня речь о Brexit, подкрепленном гарантиями. Проголосовав сегодня за это предложение, мы можем дать понять общественности и Европейскому Союзу, что Великобритания держит свое слово? и что мы покинем Европейский Союз 22 мая", - говорит Тереза Мэй.

Аргументы не сработали. Так называемое "майское" соглашение отклонено. За - 286 голосов, против - 344 голоса.

Получается, впереди теперь самый жесткий вариант Brexit. С проблемами на границе, причем как транспортными, так и в сфере безопасности. Кроме того, Британия покинет Таможенный союз ЕС и Единый европейский рынок. А это убытки в 73 миллиарда евро ежегодно. Беспорядок в обороте товаров и капитала между Британией и ЕС может привести к финансовой катастрофе во всем Старом Свете. Не случайно глава европейского совета Дональд Туск созывает экстренный саммит.

Не исключено, что совет введет мораторий, чтобы дать Лондону еще немного времени определиться, хочет он остаться или уйти. И на каких условиях. Однако вариант без сделки весьма вероятен. Об этом уже заявили в Еврокомиссии.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".