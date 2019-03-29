Собянин открыл первый в России завод немецкого концерна "КСБ"

Он является поставщиком для крупных столичных предприятий

В Москве на территории индустриального парка "Индиго" открылся первый завод немецкого концерна КСБ по производству насосов и насосного оборудования. Он является поставщиком для крупных столичных предприятий. На заводе создано 110 рабочих мест. Открывая промышленный комплекс, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на относительно небольшой площади технопарка разместились огромные объемы производства. Продукция, которая там будет выпускаться, незаменима в городском хозяйстве.

Индустриальный парк "Индиго" - это территория около 100 гектаров. Среди резидентов, в основном, компании по производству различного оборудования. Площадка активно застраивается, добавляя городу рабочие места и пополняя бюджет. Новый партнер парка - немецкая компания по производству насосов "КСБ". В России ее оборудованием пользуются еще с 80-х годов прошлого века.

"КСБ в Москве знают давно, она является серьезным поставщиком для Мосэнерго, Мосводоканала, для серьезных важных объектов, как московское МПЗ, "Москвариум", Сити и так далее. Перечень достаточно большой. И, наверное, очень логично было, что КСБ решило разметить в России свой завод, свое производство, и локализовать на этой площадке, достаточно большие объёмы производства продукции", - сообщил Сергей Собянин.

Производственный комплекс пока рассчитан на сборку насосов из готовых комплектующих. Здесь же проводят и сервисное обслуживание. При этом завод, в основном, оборудован российскими станками. Но точные настройки проводят с помощью немецких приборов. Каждый насос проходит так называемую балансировку ротера в сборе.

Подобные насосы - обязательная составляющая современных инженерных систем зданий. Станция повышения давления используется в жилых домах и офисах. Она помогает поднимать воду в трубах. Эти насосы рассчитаны на максимальную высоту 140 метров. Установку уже практически полностью настроили и совсем скоро она уедет в Москва-Сити.

Завод на территории Москвы оказался выгодным всем. Производители оценили благоприятный инвестиционный климат. Москвичи получили 110 новых рабочих мест. А партнеры немецкой компании теперь смогут заметно сэкономить.

"За счет возможности использования локальных комплектующих, то есть в данном конкретном случае мы можем использовать двигатели российского производства, существенно уменьшилась цена на насосный агрегат в целом", - объясняет гендиректор Андрей Добродеев.

Сотрудников же нового завода во время встречи с мэром интересовали планы дальнейшего развития территории вокруг индустриального парка.

"Сложная ситуация у вас, потому что дорога ведомственная, частная, на частной территории. Я дам поручение с владельцами дороги посмотреть, чтобы провести мероприятия и запустить общественный транспорт. Что касается больших проектов, то мы действительно в мае-июне, надеюсь, запустим новую ветку метро - продление Сокольнической ветки до Столбово", - говорит Собянин.

А это значит, что в близкой доступности к индустриальному парку будут две станции - "Филатов луг" и "Прокшино".

Екатерина Гоголева, Александр Медведев, Александр Саивн, Александ Ивановский и Николай Карбанов," ТВ Центр".