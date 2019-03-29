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Медведев прокомментировал арест экс-министра Абызова

19:03
  • пятница
  • 29 марта 2019

Претензий к работе "Открытого правительства" у премьера нет

Россия должна развивать собственные поисковые системы в интернете, чем не могут похвастаться многие технологически высокоразвитые страны.

Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с руководителями ведущих IT-компаний в штаб-квартире группы Mail.Ru. По словам премьера, аудитория русскоязычного интернета составляет порядка 300 миллионов человек, что в два раза больше численности населения России. Эта сеть объединяет людей, живущих в разных странах. Глава правительства отметил, что экономика Рунета растет на 15 процентов в год. И государство должно извлекать из этого выгоду.

"Русский язык входит в тройку самых распространенных в интернете. Это связано с и объективными причинами, и с субъективными. Наши люди в широком смысле слова оказались к этому готовы лучше, чем некоторые другие. Это хорошо. Но что для меня было удивительно, то, что количество сайтов на русском языке — второе по величине в мире. Конечно, очень важно, что наша страна имеет и собственные поисковики, и собственные социальные медиа", - заявил Медведев.

Сегодня же Дмитрий Медведев пообщался в режиме "прямого эфира" с пользователями социальной сети "В Контакте". В частности, премьер прокомментировал недавние задержания бывших чиновников, в том числе экс-руководителя министерства по делам открытого правительства Михаила Абызова.

"Если говорить о самой системе Открытого правительства, то у меня к ней, к этой системе, к работе этой никаких претензий нет. Ну а коммерческая деятельность его мне абсолютно неизвестна. Хотя я действительно слышал о том, что был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами. Единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда", - заявил премьер.

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Дмитрий Медведев и Михаил Абызов
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