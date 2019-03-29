Участники конкурса "Лидеры России" поделились опытом

Слушателями стали победители других конкурсов

Молодые, но уже успешные управленцы, отличившиеся на недавнем конкурсе "Лидеры России", выступили в роли наставников. Их подопечными стали победители других смотров - профессиональных, управленческих, волонтёрских, проводимых в рамках проекта "Россия - страна возможностей".

В Подмосковье, на базе мастерской управления "Сенеж" стартовала двухдневная сессия. Её участники определили задачи, которые они хотели бы решить, общаясь друг с другом. Программа "Наставничество" рассчитана на год. По замыслу организаторов, взаимодействие людей, обладающих различными знаниями, позволит им не просто обменяться опытом, но и наладить широкие связи, через которые амбиции и энергия отдельных профессионалов дадут в конечном счёте положительный общественный эффект.

"Мы пытаемся создать сообщество людей, объединённых одними ценностями. Эти ценности можно очень широко себе представлять, а можно коротко сказать, что действительно, тезис "Россия - страна возможностей" - это та ценность, которая объединят людей, которые хотят через собственную реализацию сделать свою жизнь лучше, сделать жизнь лучше людей вокруг, сделать лучше жизнь в стране. Но не пользуясь таким абстрактным представлением, а очень чётко понимая, что всё это зависит от них самих", - говорит ректор Мастерской управления "Сенеж", заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Каспржак.