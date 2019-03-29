ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Участники конкурса "Лидеры России" поделились опытом

20:09
  • пятница
  • 29 марта 2019

Слушателями стали победители других конкурсов

Молодые, но уже успешные управленцы, отличившиеся на недавнем конкурсе "Лидеры России", выступили в роли наставников. Их подопечными стали победители других смотров - профессиональных, управленческих, волонтёрских, проводимых в рамках проекта "Россия - страна возможностей".

В Подмосковье, на базе мастерской управления "Сенеж" стартовала двухдневная сессия. Её участники определили задачи, которые они хотели бы решить, общаясь друг с другом. Программа "Наставничество" рассчитана на год. По замыслу организаторов, взаимодействие людей, обладающих различными знаниями, позволит им не просто обменяться опытом, но и наладить широкие связи, через которые амбиции и энергия отдельных профессионалов дадут в конечном счёте положительный общественный эффект.

"Мы пытаемся создать сообщество людей, объединённых одними ценностями. Эти ценности можно очень широко себе представлять, а можно коротко сказать, что действительно, тезис "Россия - страна возможностей" - это та ценность, которая объединят людей, которые хотят через собственную реализацию сделать свою жизнь лучше, сделать жизнь лучше людей вокруг, сделать лучше жизнь в стране. Но не пользуясь таким абстрактным представлением, а очень чётко понимая, что всё это зависит от них самих", - говорит ректор Мастерской управления "Сенеж", заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Каспржак.

Главное сегодня
Участники конкурса управленцев "Лидеры России"
Участники конкурса управленцев "Лидеры России"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.