ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Деньги с неба не падают": Лолита объяснила отказ оплачивать долги за ЖКХ

19:36
  • пятница
  • 29 марта 2019

Певица пришла на заседание Басманного суда

Певица Лолита Милявская прокомментировала дело о ее долгах за услуги ЖКХ. Ранее она присутствовала на заседании Басманного суда столицы, который перенес рассмотрение дела на полтора месяца. Исполнительница затребовала от оппонентов из товарищества собственников жилья "Большие Каменщики" множество документов.

"Я сегодня судье сказала: "Мне не падают деньги с неба". И 700 тысяч рублей я могла бы потратить куда продуктивнее", - заявила певица. По ее словам, в такую сумму, в частности, может обойтись треть съемок клипа.

Лолита подчеркнула, что судьи по-разному относятся к шоу-бизнесу, передает сайт радиостанции "Говорит Москва". Например, некоторые могут решить, что на звезд деньги "сами падают с неба". "Нет! У меня вся коммуналка оплачена!", - добавила она.

Исполнительница отметила, что представитель артиста может рассказывать что угодно. Однако большое значение имеет, когда звезда сама выступает в суде.

До этого стало известно, что Лолита Милявская задолжала почти 760 тысяч рублей по оплате услуг ЖКХ. В связи с этим ТСЖ "Большие Каменщики" потребовало взыскать с нее эту сумму.

Отмечалось, что певица задолжала "за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества" жилого дома и коммунальные услуги 609 тысяч 842 рублей. Это долг за период со 2 апреля 2014 года по 31 января 2016-го, а также пени за период с 11 мая 2014-го по 9 июня 2017 года в размере 148 тысяч 295 рублей.

Главное сегодня
Лолита Милявская
Лолита Милявская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.