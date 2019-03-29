"Деньги с неба не падают": Лолита объяснила отказ оплачивать долги за ЖКХ

Певица пришла на заседание Басманного суда

Певица Лолита Милявская прокомментировала дело о ее долгах за услуги ЖКХ. Ранее она присутствовала на заседании Басманного суда столицы, который перенес рассмотрение дела на полтора месяца. Исполнительница затребовала от оппонентов из товарищества собственников жилья "Большие Каменщики" множество документов.

"Я сегодня судье сказала: "Мне не падают деньги с неба". И 700 тысяч рублей я могла бы потратить куда продуктивнее", - заявила певица. По ее словам, в такую сумму, в частности, может обойтись треть съемок клипа.

Лолита подчеркнула, что судьи по-разному относятся к шоу-бизнесу, передает сайт радиостанции "Говорит Москва". Например, некоторые могут решить, что на звезд деньги "сами падают с неба". "Нет! У меня вся коммуналка оплачена!", - добавила она.

Исполнительница отметила, что представитель артиста может рассказывать что угодно. Однако большое значение имеет, когда звезда сама выступает в суде.

До этого стало известно, что Лолита Милявская задолжала почти 760 тысяч рублей по оплате услуг ЖКХ. В связи с этим ТСЖ "Большие Каменщики" потребовало взыскать с нее эту сумму.

Отмечалось, что певица задолжала "за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества" жилого дома и коммунальные услуги 609 тысяч 842 рублей. Это долг за период со 2 апреля 2014 года по 31 января 2016-го, а также пени за период с 11 мая 2014-го по 9 июня 2017 года в размере 148 тысяч 295 рублей.