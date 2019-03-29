Юлии Тимошенко предрекли судьбу Жанны д'Арк

На Украине накаляются страсти за сутки до выборов

На Украине сегодня последний день предвыборной агитации. Главная политическая интрига - кто займёт президентское кресло - уже близка к развязке. Голосование состоится в это воскресенье, но принять участие в нём смогут не все. Действующие власти лишили такого права значительную часть граждан. Это те, кто сейчас работает в России, а также жители Донбасса. Остальным предстоит отдать предпочтение одному из 39 кандидатов

До выборов президента Украины фактически остаются сутки, а единого мнения, кто из кандидатов пройдет во второй тур до сих пор нет.

— Ну точно я не буду голосовать за Порошенко, могу сказать уверенно. А так у меня два кандидата и я пока хочу сохранить интригу.

— А за кого ты считаешь нужным? За эту Юлю? Будь она трижды проклята, зараза. Ее надо судить, как Жанну д'Арк на огне.

— За Зеленского! Почему? А за кого еще, за кого? За этого *****? Страна обнищала!

Действующий лидер сейчас первый только в одном рейтинге - недоверия. Накануне выборов журналисты опубликовали новую серию разоблачений, где фактами подтверждается, что окружение президента, зарабатывает не только на оборонных контрактах, но и на энергопоставках.

Криками "позор" Порошенко встречают радикалы. В Львове, чтобы оградить президента от недовольных людей, силовики перекрыли весь центр города. Был остановлен даже общественный транспорт. В это время внутри оцепления Порошенко критиковал своих оппонентов, в том числе обрушился с обвинениями в адрес олигарха Игоря Коломойского и его телеканала "1+1".

"Мои оппоненты в последние недели льют на меня реки бесстыдной лжи. Главным инструментом распространения лжи в последние месяцы стал канал "1+1". Его владелец, хоть и бежал за границу, но на предвыборной политической шахматной доске ходит сразу несколькими фигурами. Фигуры называются Зе1 и Ю2", - заявил Порошенко.

Шахматные фигуры Зе1 и Ю2, — очевидный намек на Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко, главных конкурентов президента. В штабе Зеленского сегодня заявили, что неизвестные люди начали распространять в городах страны липовые листовки, подчеркивающие связь кандидата с Коломойским.

"Историческое количество грязи и самая чёрная фейковая кампания за все президентские гонки. Осталось 2 дня до выборов, а действующая власть никак не хочет признавать своё поражение и использует единственные знакомые ей методы - ложь и поливание грязью", - негодует Зеленский.

Зеленский уверенно лидирует в рейтингах и при самом очевидном результате именно он выйдет во второй тур выборов вместе с Порошенко. Сбрасывать со счетов действующего президента многие политологи не спешат. Вопрос в том, как поведет себя Порошенко дальше.

"Тот отрыв, который сейчас есть у Зеленского, он никак не отыгрывается. То есть Зеленского надо просто либо закрыть, выражаясь определенными терминами в тюрьму, найдут кучу нарушений, экономических преступлений. Плюс сам Зеленский подыгрывает и провоцирует власть на подобные действия, потому что он запускает третий сезон своего сериала прямо накануне президентских выборов", - рассуждает политолог Руслан Осташко.

Сегодня в эфир вышла уже третья серия очередного сезона популярного сериала, где Зеленский в роли честного украинского президента Василия Голобородько спасает страну от раскола на три десятка независимых государств. К этому привела фальсификация выборов.

— Я не понял, что произошло?

— Вам знакома теория большого взрыва? Все концентрировалось, сжималось. Давление росло, температура зашкаливала и — бах — на молекулы. Перед вами территория полураспада в хаотичном движении.

Сериал пытались запретить, называя незаконной агитацией, но в итоге он все же вышел в эфир. Впрочем, возможно именно этого и добивались. Реакция сторонников Порошенко последовала незамедлительно.

"Володя, что это за *****? Вам сценарий где писали? В Кремле? Уже сегодня Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен провести чрезвычайное заседание", - негодует бывший член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Татьяна Мокриди.

Многие эксперты уверены, чтобы добиться победы, Порошенко может пойти на обострение, как внутри страны, так и на ее границах. Специалисты указывают, что для резкого роста рейтинга президента должно произойти что-то экстраординарное. И так уже делалось раньше, об этом заявил Игорь Коломойский в интервью агентству УНИАН.

"Мира мы не видим и он не предстоит. Порошенко создаёт новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывает, что это русские сделали. Ничего русские там не сделали. Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили 23 или 24 человека в плен", - откровенничает олигарх.

И пока единственный человек из кандидатов в президенты, кто говорит о необходимости украино-российского сотрудничества, - Юрий Бойко. Согласно рейтингам, он занимает только четвертое место в гонке. Впрочем, у избирателей ещё есть время подумать о будущем своей страны. В субботу на Украине - день тишины.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".