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Зеленский и Порошенко обделили Тимошенко вниманием

20:43
  • пятница
  • 29 марта 2019

Экс-премьер Украины не увидела оппонентов в телестудии и решила ее покинуть

В последний день агитации перед выборами на Украине местный телеканал "UA:Первый" намеревался провести теледебаты с участием главных фаворитов предстоящей гонки. Схлестнуться должны были действующий президент Петр Порошенко, шоумен Владимир Зеленский и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Фавориты президентской гонки на Украине
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Однако из этой троицы на передачу явилась только бывший премьер Украины. "Я была приглашена на дебаты, мне жаль, что два рейтинговых кандидата не нашли время, а скорее всего, и храбрости", - отметила она в эфире, не увидев оппонентов в студии.

Она добавила, что вынуждена теперь сама покинуть шоу, так как имеет "определенный график". "Хочу пожелать вам успешного эфира", - приводит ее слова РИА Новости. Политик покинула эфир, но пообещала прийти в студию позже и ответить на все вопросы.

До этого Порошенко назвал Зеленского и Тимошенко шахматными фигурами Игоря Коломойского. Такое заявление прозвучало на встрече с жителями Львова.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Лидером в предвыборной гонке является Владимир Зеленский. За него, по данным опросов, готовы проголосовать примерно 30% украинцев. Порошенко и Тимошенко делят вторую строчку с примерно одинаковыми показателями поддержки населения — около 17%.

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