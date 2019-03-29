Трамп возжелал покорить космос

Уже в 2024 году американцы планируют вновь высадиться на Луне

Дональд Трамп на этой неделе позволил себе последовать примеру незабвенного Никиты Сергеевича Хрущева, который придумал лозунг "Догнать и перегнать Америку". Дональд Трамп тоже на весь мир объявил о намерении догнать и перегнать Россию и Китай, и не по удоям молока, а в космической гонке. До недавнего времени NASA планировало провести пилотируемый полёт к Луне лишь в 2028 году. Это неприемлемо, посчитал Трамп. Это недопустимое отставание от России и Китая. Посему, как соообщил вице-президент Пенс, Америка должна высадить своих астронавтов на Луну уже к 2024 году, причем среди них должна быть и первая земная женщина. Штаты уверены, они должны быть первыми в освоении космоса. Подчеркивается, что на этот раз американцы полетят на Луну, чтобы там остаться, освоить ее и используя полученные ресурсы и знания, осуществить следующий скачок — на Марс.

Этого звонка американского президента на борту МКС ждали. В апреле 2017 года Дональд Трамп поздравляет астронавта NASA с рекордом по длительности пребывания в космосе. Но вопрос, который последовал дальше, как скоро люди отправятся на Марс, явно озадачил астронавта Пегги Уитсон.

— Что ж, думаю, как прописано в вашем законе, это может случиться в 30-е годы. К сожалению, космические полеты требуют много времени и денег...

— Я думаю, мы смогли бы сделать это в мой первый или хотя бы во второй срок.

Тогда на эти слова Трампа мало кто обратил внимания. Но уже через два месяца он возобновляет работу Национального космического совета, а к концу 2017 года впервые ставит перед НАСА задачу вернуться на Луну с целью её "долгосрочного использования". Очередное заявление на эту тему тоже осталось бы незамеченным, если бы не сроки: американцы должны вновь ступить на лунную поверхность уже в ближайшие 5 лет. То есть до конца возможного второго президентского срока Трампа.

"Первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американскими астронавтами, которые отправятся на американской космической ракете, запущенной с территории США. Кто-то скажет, что это слишком сложно, слишком рискованно, слишком дорого. Однако то же самое говорили в 1962 году", - говорит вице-президент Майк Пенс.

Тогда в 1962 году "Лунная речь" Джона Кеннеди стала манифестом новой общенациональной идеи. На ее реализацию брошены все силы и средства. В результате на естественном спутнике Земли побывали 12 американских астронавтов. После того как главная цель была достигнута - устроить лунную прогулку на глазах всего мира, особенно коммунистического, программу заморозили, а финансирование сократили в разы.

Уже в 21 веке Джордж Буш-младший вновь заговорил о возвращении на Луну. Однако его преемник Барак Обама идею не поддержал и предложил высадиться сразу на астероиде. После заявления Трампа многие и вовсе вспомнили "Второе путешествие на Луну" небезызвестного барона Мюнхгаузена.

"Те сроки, которые обозначены, практически невозможны. У них в 20-м году должна полететь тяжелый сверхноситель, у них есть корабль, который они сделали совместно с Европой. Но. Чего не хватает? Не хватает самого такого нового и критического элемента - это посадочного модуля", - объясняет руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Разработка и производство такого модуля, по словам специалистов, обойдется как минимум в 20 миллиардов долларов. Столько НАСА сегодня тратит на все космические программы вместе взятые. И даже при таком "немаленьком" бюджете, блогеры находят повод для троллинга. Мол, в американском секторе МКС ни дня без происшествия. То космический унитаз протечёт, то новенькие аккумуляторы выйдут из строя, то скафандров на всех не хватит. Но с чем американцам действительно приходится считаться, так это с зависимостью от российских двигателей. Ведь даже на международную космическую станцию их до сих пор доставляют наши корабли. Несмотря на все трудности, и НАСА, и частные космические компании готовы засучить рукава.

"Lockheed Martin полностью поддерживает ускорение планов НАСА по высадке на Луну. Люди смогут прогуляться по поверхности уже к 2024 году при нужном уровне упорства, срочности и ресурсов", - заявили в компании Lockheed Martin.

Срочность многие объясняют предстоящими выборами главы США в 2020 году. Идея полёта на Луну смогла бы привлечь молодую и прогрессивную часть электората. А в дальнейшем, в случае переизбрания, стать настоящим венцом президентской карьеры Трампа. Тем более на фоне сообщений об успехах конкурентов. Китайский аппарат вовсю бороздит обратную сторону спутника и сеет хлопок. Правда, пока внутри самого себя. Россия планирует после 2030 года высадить своих космонавтов на Луну. И американцев всё это явно раздражает.

"Мы, люди из NASA, принимаем вызов. Для выполнения этих задач мы начнём действовать в ближайшие дни и недели. Мы предоставили чёткий план, который содержит три стратегических цели: околоземная орбита, Луна, Марс. А затем и дальний космос", - гордо заявляет директор НАСА Джим Брайденстайн

Луна в этом плане должна стать своего рода перевалочным пунктом. Известно даже место базирования будущей американской лунной станции - Южный полюс. Именно здесь, предполагают ученые, находятся запасы замёрзшей воды, которая послужит главным ресурсом для изготовления ракетного топлива. Им и будут заправлять корабли, которые в дальнейшем отправятся на Марс. Остаётся решить лишь один вопрос: зачем.

"Вот на Луну, это была ясная задача - это нужно было поставить флаг, чтобы обогнать Советский Союз. А Марс… Автоматы изучили Марс лучше чем 10 пилотируемых экспедиций. Потому что экспедиция только в одной точке существует, короткое время. Ну, в общем-то, сильно ограничена в своих возможностях. А автоматы годами, 10 лет ездят, снимают, постоянно перемещаются с места на место", - рассуждает Иван Моисеев.

Обойдётся фотосессия с американским флагом на Марсе немного не мало в 500 миллиардов долларов. Но даже такая цифра, похоже, не остановит правительство США. Ведь по откровенному, если не сказать наглому, заявлению того же Майка Пенса, лидер космической гонки сможет диктовать другим "правила и ценности". А в этом Америке уж точно нет равных.

Анна Пешехонова, Елена Мекертычева, Михаил Фёдоров. "В центре событий".