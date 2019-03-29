Пообещав наказание за Скрипалей США пригрозили России санкциями по Венесуэле

Вашингтон призвал Москву не считать, что у нее есть полная свобода действий в Боливарианской республике

США могут применить санкции в отношении России из-за происходящего в Венесуэле. По словам спецпредставителя США по этой стране Эллиотта Абрамса, перечень данных возможных мер уже подготовлен и передан на рассмотрение госсекретаря США Майкла Помпео.

По словам Абрамса, Вашингтон призывает Москву не исходить из того, что у нее есть полная свобода действий в Венесуэле. "Есть вещи, которые мы можем сделать в плане экономики, в плане санкций", - добавил дипломат. Он подчеркнул, что США могут сделать многое "в области дипломатии", передает ТАСС.

Между тем в "Рособоронэкспорте" сообщили, что в Венесуэле есть поставленные из России танки, самолеты, средства ПВО, артиллерия. Там напомнили, что Венесуэла с 2005 года является крупнейшим в Латинской Америке партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. Теперь российские организации, работающие по линии ВТС, хотят углублять сотрудничество с Минобороны Венесуэлы, сообщает "Интерфакс".

До этого США подготовили новые санкции против России из-за инцидента в Солсбери, когда экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены якобы при помощи вещества "Новичок". Проект новых ограничительных мер уже согласован Госдепом и Минюстом. Сейчас он ждет одобрения со стороны Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна "убраться из Венесуэлы". После этого в Кремле напомнили, что Соединенным Штатам, которые присутствуют во многих уголках мира, никто не указывает, где им быть, а где нет. Россия же продолжает выстраивать двусторонние связи со своими партнёрами, и эти отношения не должны беспокоить третьи страны.