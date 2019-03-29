Вурдалак и "богомерзкий лидер": на Украине раскрыли правду о Порошенко

Украинский президент следует курсом Мазепы, Бандеры и Петлюры

Президент Украины Петр Порошенко вобрал в себя качества всех деятелей, из-за которых "страна и народ страдали". Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По его словам, в истории Украины были и Ярослав Мудрый, который дал украинцам "Русскую правду", и Богдан Хмельницкий, освободивший народ от польского ига, а также объединивший украинцев с "православными братьями".

Однако Порошенко, как отметил Журавко, ориентируется на власти "убогих и богомерзких лидеров". Это и гетман Иван Мазепа, "который предал и своего царя, и своего друга, и свой народ, и страну, из корысти присягнувший чужеземным шведам". Также он продолжает дело Симона Петлюры, погрузившего "страну в погромы и хаос", и Степана Бандеры. Последний и вовсе исповедовал "человеконенавистнический национализм", напоминает Журавко в своем Facebook.

"Казалось бы, совместить в одном человеке столько гнили, нечисти, зла и тьмы невозможно. Так казалось, пока к власти в моей стране не пришел главный вурдалак современности Петр Порошенко", — подчеркнул экс-депутат.

Журавко добавил, что Порошенко предал всех, кто ему поверил. Также он способствовал беспорядкам и разрухе на Украине и развязал войну с мирными жителями. В итоге политик назвал президента Украины "эдаким трехглавым монстром из всего худшего, что знала моя многострадальная земля".

В конце своего поста он призвал украинцев принять участие в голосовании и изменить ситуацию в стране к лучшему.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. В предвыборной гонке лидирует комик Владимир Зеленский. За него, по данным опросов, готовы проголосовать порядка 30% украинцев. Порошенко, а также лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко делят вторую строчку с примерно одинаковыми показателями поддержки населения — около 17%.