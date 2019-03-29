Сколько платят за участие в съемках антироссийских провокаций в Сирии

В Идлибе готовится очередная постановка химатаки

Французские и бельгийские спецслужбы готовят провокацию с химическим оружием в Сирии. Они намерены обвинить ВКС России в ударах по мирным жителям. Для этого представители западных спецслужб уже провели соответствующее совещание с полевыми командирами боевиков в городе Идлиб, передает ТВЦ.RU.

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, каждому участнику постановочной съемки заплатят по 100 долларов США.

Для организации провокаций в Идлиб уже приехали представители спецслужб Франции и Бельгии. "Жертвами этого преступного замысла могут стать беженцы и удерживаемые боевиками члены семей граждан, ранее репрессированных группировкой "Хайат Тахрир Аш-Шам", - отметил Купчишин.

При этом ранее спецслужбы Бельгии фиксировали на видео авиаудары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами, а также местам сборки беспилотников боевиков террористических группировок на территории Идлибской зоны деэскалации. Они намерены использовать материалы в качестве "доказательств" применения химоружия.

Кроме того, зафиксировано, что 23 марта в населенный пункт Хан-Шейхун, Маарет-Хорма и Кафер-Зайта доставлено под видом баллонов с кислородом и бытовым газом отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора. Операцию контролировали французские спецслужбы.

Ранее стало известно, что США намерены выделить пять миллионов долларов на поддержку "Белых касок" в Сирии. До этого организация неоднократно совершала провокации. Их цель была обвинить сирийское правительство в химических атаках против мирного населения. Один из ярких примеров - съемка в больнице города Дума, где якобы оказывают помощь пострадавшим после применения химоружия.