Американский беспилотник-шпион провел разведку у берегов Крыма

Он пролетел у линии разграничения в Донбассе

У берегов Крыма провел разведку стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk. Он вылетел с авиабазы в Италии, после чего, направился к линии разграничения в Донбассе. Затем аппарат пролетел вдоль Черноморского побережья, сообщает РИА Новости.

Во вторник стало известно, что сразу три американских разведывательных самолета, а также беспилотник провели разведку вблизи российской границы. Летательные аппараты были замечены у Калининградской и Ленинградской областей, а также близ Крыма.

До этого иностранные разведывательные самолеты и БПЛА неоднократно появлялись у российских границ, а также военных объектов. Они регулярно фиксируются над Балтийским морем, а также в районе Крыма и Краснодарского края. Их видели и неподалеку от российских баз в Сирии.