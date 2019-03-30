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Тимошенко закатила истерику в эфире ТВ и сбежала из студии (видео)

10:28
  • суббота
  • 30 марта 2019

Политик хочет говорить только с главными конкурентами

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая является одним из главных фаворитов предстоящих 31 марта выборов президента, не нашла своих главных конкурентов в студии телеканала "UA: Первый". Там намеревались устроить решающие теледебаты между тремя главными конкурентами в борьбе за кресло главы государства, сообщает ТВЦ.RU.
Фавориты президентской гонки на Украине

Однако ни комик Владимир Зеленский, ни действующий президент Петр Порошенко не почтили своим присутствием зрителей. За всех пришлось отдуваться Тимошенко. Но и она не стала долго терпеть такое отношение со стороны проигнорировавших передачу оппонентов.

"Я пришла на дебаты с Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, но не с кем… Я была приглашена на дебаты, мне жаль, что два рейтинговых кандидата не нашли время", — сказала она. После этого политик допустила, что на самом деле, у Зеленского и Поорошенко попросту не хватило мужества прийти в студию.

В итоге Тимошенко решила покинуть эфир, пообещав, что на все вопросы избирателей ответит чуть позднее.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Лидером в предвыборной гонке является Владимир Зеленский. За него, по данным опросов, готовы проголосовать примерно 30% украинцев. Порошенко и Тимошенко делят вторую строчку с примерно одинаковыми показателями поддержки населения — около 17%.

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