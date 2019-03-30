Тимошенко закатила истерику в эфире ТВ и сбежала из студии (видео)

Политик хочет говорить только с главными конкурентами

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая является одним из главных фаворитов предстоящих 31 марта выборов президента, не нашла своих главных конкурентов в студии телеканала "UA: Первый". Там намеревались устроить решающие теледебаты между тремя главными конкурентами в борьбе за кресло главы государства, сообщает ТВЦ.RU.

Однако ни комик Владимир Зеленский, ни действующий президент Петр Порошенко не почтили своим присутствием зрителей. За всех пришлось отдуваться Тимошенко. Но и она не стала долго терпеть такое отношение со стороны проигнорировавших передачу оппонентов.

"Я пришла на дебаты с Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, но не с кем… Я была приглашена на дебаты, мне жаль, что два рейтинговых кандидата не нашли время", — сказала она. После этого политик допустила, что на самом деле, у Зеленского и Поорошенко попросту не хватило мужества прийти в студию.

В итоге Тимошенко решила покинуть эфир, пообещав, что на все вопросы избирателей ответит чуть позднее.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Лидером в предвыборной гонке является Владимир Зеленский. За него, по данным опросов, готовы проголосовать примерно 30% украинцев. Порошенко и Тимошенко делят вторую строчку с примерно одинаковыми показателями поддержки населения — около 17%.