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Орлова впервые рассказала, как умирала Жанна Фриске

11:24
  • суббота
  • 30 марта 2019

Она обратилась к Дмитрию Шепелеву

Летом 2015 года не стало знаменитой певицы Жанны Фриске. Она умерла в 40 лет после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.

О том, что происходило в последние дни жизни Жанны, до сих пор почти ничего не было известно. Однако лучшая подруга исполнительницы и крестная мать ее сына Платона Ольга Орлова рассказала, что перед самым концом Жанна перестала всех узнавать. В итоге Ольга, не выдержав напряжения, выбежала из ее комнаты и ушла плакать. Последние пару дней Фриске была без сознания. Она скончалась у себя дома в окружении самых близких людей: родителей, младшей сестры Натальи, а также самой Орловой.

Об этом сама телеведущая рассказала в эфире шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", пишет "Дни.ру". До этого Ольга Орлова сопровождала болеющую Жанну Фриске в поездках. Она заботилась и поддерживала ее.

"Я понимаю, что Жанну не вернуть, но есть Платон", – отметила в разговоре с Кудрявцевой Орлова. При этом она призналась, что не видится с крестником, которого воспитывает его отец. Это телеведущий Дмитрий Шепелев.

Ольга Орлова подчеркнула, что хочет быть рядом с мальчиком. В связи с этим она обратилась к Шепелеву. "Дим, я очень прошу тебя...", - прозвучали ее слова в анонсе передачи. Чем закончилась фраза, пока неизвестно.

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