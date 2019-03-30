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Невероятные данные о рейтинге Зеленского

12:51
  • суббота
  • 30 марта 2019

Шоумен далеко оторвался от главных конкурентов

У кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского самый низкий ставочный рейтинг, отмечает представитель британской компании Smarkets. Комик является фаворитом букмекерских контор в Великобритании.

Фавориты президентской гонки на Украине
Порошенко набросился на Зеленского и Тимошенко

По словам источника, на победу Зеленского поставили 57,14% участников тотализатора. На втором месте оказался действующий украинский президент Петр Порошенко. У него 18,52%. На третьей позиции - глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (16,13%).

Как сообщает РИА Новости, в общей сложности на украинских политиков 1,1 тысячи фунтов.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Лидером в предвыборной гонке является Владимир Зеленский. Опросы гласят, что за него готовы проголосовать примерно 30% украинцев. Порошенко и Тимошенко делят вторую строчку с примерно одинаковыми показателями поддержки населения — около 17%.

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