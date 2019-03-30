Непогода помешала российским школьникам ходить на занятия

​Из-за метели на дорогах практически нулевая видимость

Снегопад, сильный ветер и резкое похолодание. В Красноярском крае перекрыты несколько федеральных трасс, передает "ТВ Центр".

Из-за метели на дорогах практически нулевая видимость. В Норильске школьникам разрешили не приходить на занятия. Местные аэропорты работают с перебоями, задержаны десятки рейсов.

Как сообщают синоптики, непогода продержится в регионе ещё несколько дней. МЧС призывает жителей быть аккуратнее на дорогах и соблюдать дистанцию.