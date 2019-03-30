Что происходит на Украине накануне выборов

В Киев прилетела вдова Маккейна

Уже 31 марта на Украине пройдут президентские выборы. А накануне в стране - день тишины. За победу будут бороться 39 кандидатов. Избирательную кампанию уже назвали рекордной по количеству нарушений. Участие в голосовании смогут принять не все. Украинцы, находящиеся на территории России и Донбасса, такого права лишены.

В таких коробках, в предвыборном штабе действующего президента хранили деньги. Кадры из Черкасс, где полиция, подконтрольная Арсену Авакову, что называется, "на горячем" поймала людей, которые выдавали до 4,5 тысяч гривен за обязательство проголосовать завтра за Петра Порошенко. Судя по изъятым спискам, многие решились пойти на сделку, сумма для Украины приличная. Гражданские активисты уже не раз заявляли, что такие акции предвыборной щедрости команда президента устраивала по всей стране, сообщает "ТВ Центр".

По официальным данным, Порошенко потратил на свою предвыборную компанию более 400 миллионов гривен. Таких денег еще не тратил ни один украинский кандидат. Однако купить народную любовь вряд ли возможно, даже самые радикальные националисты в президенте разочаровались. Вот он приветствует их известным лозунгом, а в ответ - презрительная тишина.

Эта встреча с радикалами прошла еще 14 марта, но тогда администрация президента опубликовала лишь короткое видео. Порошенко потребовал выключить все видеокамеры, но про одну не знал. Националисты спрашивали о коррупции, о затянувшейся войне и безрезультатном расследовании убийств на Майдане. Ясных ответов так и не прозвучало.

"Меня уже обвиняют в том, что перевыполнил программу любого националиста. Цените вы это или нет", - отметил президент Украины.

Чтобы оградить себя от вопросов Порошенко отказался участвовать и в дебатах, которые были организованы на телевидении. На них пригласили троих кандидатов с самыми высокими рейтингами. Но в итоге в эфир пришла одна Юлия Тимошенко и то лишь для того, чтобы показательно уйти.

"Я дорогие мои, хочу сказать, что у вас есть два прекрасных объекта для нападок. Те два кандидата в президенты, которые не пришли. После первого тура, когда мы победим, я готова прийти в эту студию", - заявила политик.

Не пришел и кандидат Владимир Зеленский. Перед выборами он продолжает колесить по стране с юмористическими концертами.

"Сегодня можем покричать. И это очень круто. Так что я третий раз скажу, что сегодня никакой агитации. Поэтому - Зе-дравствуйте", - подчеркнул комик.

На сцене Зеленский уже ведет себя как победитель, по рейтингам он действительно занимает первое место в гонке. В то же самое время разные социологические исследования второе место отдают либо Порошенко, либо Тимошенко, либо Юрию Бойко. Он в последний день агитации в прямом эфире отвечал на вопросы избирателей. Как оказалось, многих интересуют вопросы защиты русского языка, за использование которого на Украине теперь предлагается штрафовать.

"Это не закон о защите украинского языка. Это закон об уничтожении русского языка. Это четко я вам говорю. Это прослеживается во всех пунктах этого закона", - отметил он.

Определиться с выбором у украинцев еще есть время. В субботу день тишины, любая агитация запрещена. В страну продолжают приезжать иностранные наблюдатели, в том числе следить за процессом будет вдова сенатора Маккейна - Синди. А вот представителей России европейская Украина решила не пускать.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр"