Стала известна дата депортации Бутиной в Россию

​Это может произойти в день оглашения приговора

Марию Бутину могут депортировать на родину. Об этом просят и защита и обвинение. В суд уже направлено совместное ходатайство. Сама обвиняемая согласна на экстрадицию, передает "ТВ Центр".

Выслать Бутину могут прямо в день вынесения вердикта. Его огласят 26 апреля. Россиянка пошла на сделку со следствием и признала свою вину в сговоре с целью работы на правительство нашей страны. Это позволит ей избежать многолетнего тюремного заключения и рассчитывать на мягкий приговор - около полугода.

При этом Бутина уже провела в тюрьме восемь месяцев, а значит, может отправиться домой в день оглашения приговора.