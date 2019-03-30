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Российские Ту-160 переполошили военных Дании и Великобритании

10:51
  • суббота
  • 30 марта 2019

​Наши самолеты находились в воздухе находились более 13-ти часов

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщили в нашем Минобороны, передает "ТВ Центр".

Самолеты сопровождали истребители МиГ-31. Ту-160 в воздухе находились более 13-ти часов, по пути отработали дозаправку. Полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Отдельные этапы маршрута наших ракетоносцев проходили под контролем самолетов ВВС Дании и Великобритании.

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