Российские Ту-160 переполошили военных Дании и Великобритании

​Наши самолеты находились в воздухе находились более 13-ти часов

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщили в нашем Минобороны, передает "ТВ Центр".

Самолеты сопровождали истребители МиГ-31. Ту-160 в воздухе находились более 13-ти часов, по пути отработали дозаправку. Полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Отдельные этапы маршрута наших ракетоносцев проходили под контролем самолетов ВВС Дании и Великобритании.