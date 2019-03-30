Водитель купил суперкар и тут же поплатился за это

​Он попал в ДТП

В Лондоне произошло ДТП, ущерб от которого составил несколько миллионов. Один из участников встречи владельцев спортивных и эксклюзивных автомобилей решил показать возможности своей машины, сообщает "ТВ Центр".

Мужчина разогнался на узкой улице, набрал внушительную скорость, однако не справился с управлением и врезался в дерево. Ни зрители, ни сам гонщик не пострадали. А вот машину, стоимостью более 20-ти миллионов рублей пришлось увозить на эвакуаторе. Как сообщили организаторы встречи, владелец суперкара даже не успел порадоваться обновке - автомобиль он приобрёл только накануне.