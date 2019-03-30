Второй за неделю блэкаут произошел в Венесуэле

Без электричества остался 21 штат

Ночь на 30 марта жители Венесуэлы вновь провели без света. Очередной блэкаут произошёл в 19:00 по местному времени, сообщает "ТВ Центр".

Без электричества остался 21 штат из 23-х, а также столичный округ. Значительная территория страны обесточена до сих пор. Мобильная связь работает не везде. За неделю это уже второй энергетический коллапс.

Предыдущий длился несколько суток. Власти возложили вину за ЧП на своих политических противников и их покровителей из Вашингтона. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо обвиняет в блэкаутах президента Николаса Мадуро.