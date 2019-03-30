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Терезу Мэй сменит британский Трамп

12:38
  • суббота
  • 30 марта 2019

​Европа готовится к "жесткому" Brexit

Британский парламент не одобрил очередной проект сделки по Brexit, предложенный Терезой Мэй. Теперь, по условиям Еврокомиссии, 12 апреля Великобритания должна покинуть ЕС без соглашения, что повлечёт за собой убытки в десятки миллиардов евро или срочно предоставить альтернативный вариант действий.

Нервы сторонников Brexit уже не выдерживают. Тысячи человек в центре Лондона требуют только одного: Brexit, который у них "украли", сообщает "ТВ Центр".

Это утро страна должна была встретить уже в новом статусе. Но, как пишет британская пресса,  вместо шампанского впору принимать антидепрессанты. Накануне вечером парламент в третий раз отклонил предложенное Терезой Май соглашение по Brexit. И что будет со страной - точно не может сказать никто. Включая премьера.

"Это правительство продолжит бороться за организованный Brexit. Которого требовал результат референдума", - подчеркнула она

Способы борьбы, впрочем, почти исчерпаны. Мэй, сообщают СМИ, готовится в четвертый раз попытать удачу, снова выставив соглашение на голосование. И, скорее всего, снова услышит "нет".  Дальше возможны варианты: досрочные парламентские выборы. Новый референдум. Длительная отсрочка вплоть до пяти лет. Или, что весьма вероятно, "Жесткий" Brexit, одна только перспектива которого уже вызвала панику на биржах и падение британского фунта. И даже поддержка Вашингтона не помогла.

"Президент Трамп не может дождаться, когда он сможет заключить торговое соглашение с независимой Британией. Знайте, 12 апреля - или позже - мы будем стоять и ждать британцев", - сказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

С кем Вашингтон будет заключать эти сделки пока не ясно. Дни политической карьеры нынешнего британского премьера, вероятно, сочтены. Недаром сам президент США накануне публично похвалил Бориса Джонсона. Главного кандидата в сменщики Мэй. Которого европейская пресса уже прозвала "британским" Трампом. И дело не только в похожих прическах.

Судьба  Британии, вероятно, определится 10 апреля. На эту дату назначен экстренный саммит стран ЕС. Но Евросоюз, кажется, уже не питает иллюзий. Правительства остающихся в Единой Европе государств начинают готовиться к "жесткому" Brexit.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центр"

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