ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зюганов обсудил с членами КПРФ права россиян

14:49
  • суббота
  • 30 марта 2019

​В дискуссиях приняли участие более 600 человек

Защиту трудовых и социально-экономических прав россиян в субботу обсуждают на седьмом пленуме КПРФ. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В дискуссиях принимают участие более 600 человек. В том числе члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии и ЦК объединения. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о последних достижениях компартии. В частности, о поддержке и развитии фермерских хозяйств. В ходе пленарного заседания состоялось торжественное вручение партийных билетов.

"За последний год и два месяца мы приняли в партию 20 тысяч человек. Такого притока давно не было. Это рабочие, крестьяне, учёные. И я должен сказать, что идёт очень славная молодёжь. Выбор абсолютно осознанный. Никаких тут привилегий, кроме бороться и быть в первых рядах - защищать интересы трудящихся - нет никаких других мотивов. Поэтому благодарим молодёжь", - заявил Зюганов.

Главное сегодня
Пленум КПРФ
Пленум КПРФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.