Зюганов обсудил с членами КПРФ права россиян

​В дискуссиях приняли участие более 600 человек

Защиту трудовых и социально-экономических прав россиян в субботу обсуждают на седьмом пленуме КПРФ. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В дискуссиях принимают участие более 600 человек. В том числе члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии и ЦК объединения. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о последних достижениях компартии. В частности, о поддержке и развитии фермерских хозяйств. В ходе пленарного заседания состоялось торжественное вручение партийных билетов.

"За последний год и два месяца мы приняли в партию 20 тысяч человек. Такого притока давно не было. Это рабочие, крестьяне, учёные. И я должен сказать, что идёт очень славная молодёжь. Выбор абсолютно осознанный. Никаких тут привилегий, кроме бороться и быть в первых рядах - защищать интересы трудящихся - нет никаких других мотивов. Поэтому благодарим молодёжь", - заявил Зюганов.