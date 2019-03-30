Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

​Спецборт доставит экипажи МКС на космодромы Байконур и Восточный

Новейший самолёт Ту-204-300, который носит имя легендарного конструктора ракетно-космических систем Сергея Королёва, передали Центру подготовки космонавтов. С помощью спецборта на космодромы Байконур и Восточный будут доставлять экипажи МКС.

Проведя час и 10 минут в воздухе самолет с бортовым именем "Сергей Королёв" совершает образцово мягкую посадку. На подмосковный аэропорт Чкаловский экипаж взял курс из Ульяновска, где собирали и испытывали воздушное судно. Пока инженеры осматривают двигатели, у трапа вспоминают непростую историю создания машины, передает "ТВ Центр".

Компоновка салона Ту-204-300 и в самом деле уникальная. Рассчитанный на перевозку 53-х пассажиров самолет имеет шесть индивидуальных авиакают. Именно таков увеличенный состав экипажа перспективного космического корабля. В каютах пилоты могут отдохнуть, пообщаться по спутниковой связи с родными и близкими, выйти в интернет. Но особое внимание на борту уделено восстановлению космонавтов после длительных экспедиций на МКС.

"Вы видели репортажи с места посадки, когда экипажи на руках переносят с места посадки - с космического аппарата в палатку медицинскую. Здесь оборудования достаточно, чтобы обеспечивать медицинское сопровождение этого перелета. И в случае необходимости оказывать помощь, проводить медицинские эксперименты", - заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам/госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.

По сравнению с предыдущей моделью Ту-204-100В в "космическую" версию конструкторы внесли две тысячи изменений. Укорочен на шесть метров фюзеляж. Иностранные детали заменены отечественными. Борт "Сергей Королёв" поднимают в небо два модернизированных российских двигателя. Они соответствуют последним международным стандартам по безопасности, уровню выбросов вредных веществ и шумопоглащению. Дальность полёта – свыше восьми тысяч километров. Воздушное судно сможет совершать рейсы на космодромы Восточный в Амурской области и даже Куру во французской Гвиане.

"Основные задачи, в первую очередь, это доставка экипажа на космодром, возврата экипажа после посадки на базу. Полёты на инструментально-визуальные наблюдения, отработка навыков космонавтов по инструментально-визуальным наблюдениям. И доставка госкомиссий к месту проведения пилотируемой космонавтики, в частности", - отметил начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Павел Власов.

Уже на следующей неделе в Центре подготовки космонавтов ждут прибытие второго самолета новой серии – он носит имя "Юрий Гагарин". В ЦПК рассчитывают, что первый рабочий рейс на Байконур на новых воздушных судах совершат уже в июле.

Егор Киселёв, Георгий Бабаян, Валерий Белинский, "ТВ Центр".