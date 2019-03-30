В Москве стартовало яркое танцевальное шоу

​Начался очередной этап чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту

Аргентинское танго, акробатический рок-н-ролл и вечная классика – венский вальс. В Москве проходит очередной этап чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту, сообщает "ТВ Центр".

Площадкой для соревнований стал спорткомплекс "Игровой" на Ленинградском проспекте. Участие принимают более двух тысяч спортсменов - от совсем юных до профессионалов.

Первенство продлится до 31 марта. Увидеть яркие танцевальные шоу приглашают всех желающих. Вход для зрителей бесплатный. В субботу своё мастерство покажут дуэты.