На Марсе обнаружили живые организмы

​Их заснял марсоход Curiosity

Новое свидетельство жизни на Марсе. Учёные из США, Индии и Италии изучили снимки, снятые марсоходом и обнаружили на них предметы, похожие на грибы и лишайники. Материалы опубликовали в большой научной работе.

Не исключено, что на Марсе есть жизнь. По крайней мере, растительная. Долгожданные доказательства сделала интернациональная команда во главе с признанным индийским микологом Реджиной Дасс. Гипотеза, что одноклеточные живые организмы могли колонизировать Марс, а значит, один из источников марсианской жизни – Земля, описана на 40 страницах, сообщает "ТВ Центр".

Ученые анализируют фотографии поверхности Марса, сделанных аппаратом Curiosity. В поле зрение попали 15 снимков. На них объекты, которые авторы публикации считают биологическими. Им не страшны ни экстремальные температурные перепады, ни интенсивная радиация. Учёные предположили, что это грибы или лишайниками - формы растительной жизни. Скопление округлых организмов похожи на грибы. Объемные пятна с неровными краями - чем ни лишайники или мох?! Развивая мысль, они предположили, что марсианские организмы используют радиацию как источник энергии.

Curiosity - автономная химическая лаборатория, которая прибыла на Марс в 2012-м. Марсоход раскрыл множество фактов о Красной планете и сделал сотни красочных фотографий. Суровый, засушливый, с низкой гравитацией, пыльными бурями и небольшим количеством кислорода Марс из всех планет Солнечной системы кажется самым вероятным кандидатом на роль планеты, где может существовать жизнь.

Однако ученые NASA публикацию пока никак не прокомментировали. Авторы статьи намеренно поставили знак вопроса в заголовке. Ведь полной уверенности в том, что в кадр попали действительно биологические объекты, нет. В интернете прочно закрепилась мнение: гипотеза о том, что Земля - один из источников марсианской жизни, не очередное заявление исследователей-энтузиастов, а серьезная научная работа.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".