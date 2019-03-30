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Россия успешно испытала сменщика украинских Ан-26

13:39
  • суббота
  • 30 марта 2019

Полет прошел штатно

Первый испытательный полет совершил новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Он прошел на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО", которое входит в Дивизион транспортной авиации ОАК. Командир экипажа - Герой России Николай Куимов.

Ил-112В в воздухе сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ. За полетом наблюдали вице-премьер Юрий Борисов, а также руководители Минобороны и Минпромторга, ОАК, ПАО "Ил" и "ВАСО". Полет прошел штатно. Воздушное судно благополучно приземлилось, сообщили в пресс-службе "Ильюшина".

По итогам полета Борисов назвал создание нового самолета важным этапом для формирования парка военно-транспортной авиации. По его словам, Ил-112В — это не только транспортник, но и "уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских". Борисов добавил, что машина строится полностью из отечественных комплектующих. Они будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.

В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что для военно-транспортной авиации потребуется более 100 самолетов. Заполнить эту нишу планируется продукцией отечественного авиастроения.

Работы над создание Ил-112В ведутся с 2014 года. Это первый военно-транспортный самолет, который разработан в России с нуля в постсоветское время. Он призван заменить устаревающий парк Ан-26.

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