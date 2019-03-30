"Я на диете": Саакашвили объяснил отказ от поедания галстуков (видео)

Политик занимался этим с детства

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили раскрыл правду о давно волновавшем мир вопросе: правда ли, он так любит есть галстуки. По словам одиозного политика, он с детства был неравнодушен к этому аксессуару, передает ТВЦ.RU.

Саакашвили отметил, что привычка жевать галстуки у него появилась в пионерлагере "Артек". Он прокомментировал знаменитый телеэфир, во время которого о его привычке узнали все. "Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать", — отметил бывший губернатор Одесской области в интервью изданию "Гордон".

По словам Саакашвили, сейчас он уже не носит галстуки. Политик в шутку отметил, что сейчас на диете, что позволило ему похудеть благодаря "отказу от галстуков".

16 августа 2008 года на телеканале BBC вышло интервью с Михаилом Саакашвили, который на тот момент занимал пост президента Грузии. Во время телеэфира он жевал свой галстук.

В августе 2008 года по приказу Саакашвили грузинские войска атаковали Цхинвал. За пять дней вооруженного конфликта погибли более тысячи человек, в том числе российские миротворцы. Наступление было остановлено благодаря нашим военным. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.