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Ошибка в рекламе ЦРУ на русском заставила сомневаться в его компетенции

16:56
  • суббота
  • 30 марта 2019

Репутация организации выставлена "курам на смех"

В Центральном разведывательном управлении США запутались в согласовании русского и английского языков. Так, ведомство выпустило рекламные плакаты, чтобы привлечь на службу русскоговорящих сотрудников. Билборды появились в метро Вашингтона и стали объектом насмешек и шуток со стороны пользователей интернета.

Так, на плакате размещена фраза, которая написана на русском и английском языках. "Ваше владение иностранными языками are vitally Important to our national security", - говорится там. Внимательные пользователи Twitter увидели ошибку. Дело в том, что глагол are можно использовать только для существительных во множественном числе, или при употреблении с местоимениями "мы", "вы" и "они". И теперь предложение дословно можно перевести как: "Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности".

Между тем политический аналитик Владимир Соловейчик считает, что произошедшее, пусть и является мелочью, но довольно показательной. По его словам, "измельчавшие наследники" очень далеки от уровня отцов-основателей американской разведки, передает ФАН. Он добавил, что они даже родным языком владеют не вполне.

При этом он подчеркнул, что профессионализм и компетентность первого директора ведомства Аллена Даллеса, а также тех, кто с ним 72 года назад стоял у истоков, не подвергаются сомнению.

Но теперь из-за этой ошибки серьезная организация выставлена "курам на смех". И все по вине собственных сотрудников.

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