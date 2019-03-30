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Рогозин ответил "патриоту России" по-украински

15:55
  • суббота
  • 30 марта 2019

Пользователь подверг критике дизайн нового самолета для космонавтов

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Twitter сообщил, что Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300. Многим пришлась по душе эта новость. Однако нашелся пользователь, которому не понравился дизайн нового воздушного судна.

На это Рогозин решил ответить. Причем комментарий он оставил на украинском языке. "Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів ("Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов, - прим. ред.)", — написал глава "Роскосмоса".

Однако пользователь не растерялся и ответил, что он "гражданин и патриот России". Тем не менее, он остался при своем мнении о дизайне нового самолета.

Ранее стало известно, что новейший самолёт Ту-204-300, который носит имя легендарного конструктора ракетно-космических систем Сергея Королёва, передали Центру подготовки космонавтов. С помощью спецборта на космодромы Байконур и Восточный будут доставлять экипажи МКС.

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
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