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В Сербии объяснили отказ признать Крым российским

14:19
  • суббота
  • 30 марта 2019

Президент страны сделал неожиданное заявление

Белград не может признать Крым территорией России, признался президент Сербии Александр Вучич. По его словам, ситуация похожа на происходящее с Косово.

"Если бы мы сегодня это сделали, нам бы привели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться", - отметил сербский лидер в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, любой нормальный человек в России и в любой другой стране должен понимать это, передает РИА Новости. При этом он неоднократно подчеркнул, что отношения Москвы и Белграда все равно остаются хорошими. Вучич добавил, что Сербия не будет поддерживать антироссийские санкции и эта позиция останется неизменной.

Однако президент Сербии отметил, что если у России "есть друг получше", то он попросил подсказать ему, что это за страна и где она находится.

В марте 1999 года авиация НАТО начала бомбардировки Югославии. В результате погибли 1,7 тысячи гражданских лиц, в том числе 400 детей. Примерно 10 тысяч человек пострадали. Более 800 граждан пропали без вести. Бомбардировки НАТО, которые проходили под предлогом гуманитарной интервенции, поставили точку в Косовской войне. Силы НАТО получили контроль над регионом и передали большинство полномочий структурам этнических албанцев.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Однако не все государства признали результаты плебисцита.

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