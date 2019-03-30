В Севастополе впервые стартовала акция "Десант Победы"

​Главное оружие бойцов здесь, это грабли, лопаты и мусорные пакеты

В Крыму стартовала молодёжная патриотическая акция "Десант победы", приуроченная к 75-й годовщине освобождения Севастополя. Студенческие отряды благоустраивают исторические памятники. Уже провели субботник в парке Максимова дача, где находится братское захоронение советских воинов, а также на территории музея "11-ая береговая батарея".

В Севастополе высадился "Десант победы". Их главное оружие – грабли, лопаты и мусорные пакеты. Это студенческая акция по благоустройству памятных исторических мест, приуроченная к 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, передает "ТВ Центр".

"Для нас это очень важно, это возможность собственными руками прикоснуться к Великой истории. Сегодня бойцы студенческих отрядов всех вузов города объединились, чтобы сделать вклад в общее дело и подготовить город к празднованию Великой Победы", - сказал руководитель Севастопольского РО МООО "Российские студенческие отряды" Денис Кондратьев.

Максимова дача - уникальная усадьба, построенная в начале прошлого века. За ее красоту и ландшафтный дизайн местные жители долгое время называли этот парк маленьким уголком Франции. Но во время Великой Отечественной войны дача подверглась массированной бомбардировке, потому что здесь находился госпиталь Черноморского флота. В этой братской могиле - более 200 бойцов.

"С весны 1942 года в усадьбе бывшего главы Севастополя Максимова располагался 40-й военный госпиталь. Убитых хоронили на территории госпиталя. Здесь похоронено около 200 воинов красноармейцев и герой Советского Союза Зарников", - сказала главный специалист управления по делам молодежи и спорта Севастополя Вероника Оганесова.

Каждый клочок этой земли пропитан болью, скорбью и страданием. За каждым разрушенным зданием десятки человеческих судеб. Это был глубокий тыл, сюда приходили местные жители, выращивали здесь овощи, чтобы хоть как-то про кормиться в голодные годы обороны. А затем прятались здесь от бомбардировок.

"Во время войны местные жители и раненные прятались в гротах и штольнях, но к сожалению даже эти сооружения не смогли спасти их жизни от бомбардировки немецко-фашистких захватчиков", - сказала участник акции Даша Денисова.

"Десант Победы" в Севастополе впервые. Но с каждой неделей акция набирает обороты. Студентов становится все больше.

На прошлой неделе убирали 11-ю береговую батарею, на этой - Максимову дачу. В списке еще три десятка памятных мест.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.