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Порошенко случайно "защитил" Москву, критикуя Кремль

17:52
  • суббота
  • 30 марта 2019

Очередная оговорка украинского лидера

Украинский президент Петр Порошенко вновь начудил в ходе прямого эфира на телевидении. Он пытался в очередной раз раскритиковать Россию, но вместо этого случайно "защитил" Москву.
Фавориты президентской гонки на Украине

"Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее Вашингтоне и Брюсселе", — сказал Порошенко. После этого он подчеркнул, что ключ от мира, все-таки, находится в Москве.

В ходе избирательной кампании Петр Порошенко неоднократно допускал нелепые оговорки. 15 марта он поблагодарил "тех, кто защищает врага Украины". Кроме того, в феврале в городе Жолква Порошенко заявил, что Киев должен дать отпор "украинскому агрессору".

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Лидером в предвыборной гонке является Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать примерно 30% украинцев. Порошенко и Тимошенко делят вторую строчку с примерно одинаковыми показателями поддержки населения — около 17%.

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