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Кремль и Дом правительства отключат внешнее освещение

14:50
  • суббота
  • 30 марта 2019

​Жители планеты участвуют в акции "Час Земли"

В субботу миллиарды жителей планеты добровольно погасят свет в домах, а в крупнейших городах отключат наружное освещение. В мире проходит акция "Час Земли", сообщает "ТВ Центр".

В ней уже приняла участие столица Приморья. Во Владивостоке отключили подсветку главной площади, мэрии, жилых домов и часть уличной иллюминации.

Москвичи присоединятся к акции позже, в половине девятого вечера. В темноту погрузятся Кремль и Дом правительства, а также другие достопримечательности - всего более двух тысяч объектов. "Час Земли" призван напомнить жителям планеты о необходимости экономно использовать ее ресурсы и беречь природу.

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