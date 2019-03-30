Кремль и Дом правительства отключат внешнее освещение

​Жители планеты участвуют в акции "Час Земли"

В субботу миллиарды жителей планеты добровольно погасят свет в домах, а в крупнейших городах отключат наружное освещение. В мире проходит акция "Час Земли", сообщает "ТВ Центр".

В ней уже приняла участие столица Приморья. Во Владивостоке отключили подсветку главной площади, мэрии, жилых домов и часть уличной иллюминации.

Москвичи присоединятся к акции позже, в половине девятого вечера. В темноту погрузятся Кремль и Дом правительства, а также другие достопримечательности - всего более двух тысяч объектов. "Час Земли" призван напомнить жителям планеты о необходимости экономно использовать ее ресурсы и беречь природу.