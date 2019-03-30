Нетрезвый водитель устроил смертельное ДТП в Петербурге (видео)

Возбуждено уголовное дело

Жуткая автомобильная авария произошла на перекрестке Невского и Литейного проспектов в центре Санкт-Петербурга. Ехавший на красный свет Hyundai столкнулся с "Газелью".

Легковую машину от удара отбросило в проезжавший мимо Volkswagen. Тот выехал на тротуар, задел пешехода и врезался в стену. В результате водитель Volkswagen погиб. Двое его пассажиров, пешеход и водитель Hyundai госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". Об этом сообщили на сайте городского МВД.

Между тем, сайт РЕН ТВ сообщает, что виновник аварии - мужчина 1984 года рождения – был пьян. Накануне вечером он выпивал с друзьями. Несмотря на это, он сел за руль утром, 30 марта, находясь в нетрезвом состоянии.