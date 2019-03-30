Появилось видео первого полета российского сменщика украинских Ан-26

Мероприятие прошло в штатном режиме

Опубликованы кадры с первых в истории летных испытаний нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Видео предоставило ПАО "Авиационный комплекс имени Ильюшина", сообщает ТВЦ.RU.

На видео показано, как Ил-112В взлетает в воздух. Его сопровождает самолет-лаборатория Ил-114. После этого воздушное судно возвращается на землю.

Ранее сообщалось, что полет прошел в штатном режиме. Командиром экипажа был летчик-испытатель Герой России Николай Куимов. Испытания состоялись на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО". Оно входит в Дивизион транспортной авиации ОАК.

За полетом наблюдали вице-премьер Юрий Борисов, а также руководители Минобороны и Минпромторга, ОАК, ПАО "Ил" и "ВАСО".