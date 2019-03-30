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На Украине ждут нападения России во время выборов

18:45
  • суббота
  • 30 марта 2019

Очередное абсурдное обвинение в адрес Москвы

Россия готова на все, чтобы сорвать выборы президента на Украине, уверен глава Министерства обороны этой страны Степан Полторак. По его словам, 31 марта якобы стоит ожидать вторжения российских войск.
Фавориты президентской гонки на Украине

При этом Полторак отметил, что украинские войска к этому готовы. Киев рассматривал такой вариант развития событий ранее. Он добавил, что у Азовского моря якобы была замечена огромная группировка российских войск.

Полторак добавил, что обстановка на линии соприкосновения накалилась 29 марта. Там произошли обстрелы. Якобы были жертвы среди украинских солдат, передает "Интерфакс".

В воскресенье, 31 марта, состоятся выборы президента Украины. Лидером в предвыборной гонке является Владимир Зеленский. Опросы гласят, что за него готовы проголосовать примерно 30% украинцев. Порошенко и Тимошенко делят вторую строчку с примерно одинаковыми показателями поддержки населения — около 17%.

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