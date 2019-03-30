Пристыженный Кадыровым виновник смертельного ДТП арестован

Под стражей он пробудет два месяца

В Москве Дорогомиловский суд арестовал Муслима Джамбекова, который обвиняется в совершении в ночь на 25 марта ДТП. В нем погибли женщина и ее дочь. Виновник аварии пробудет под стражей до 25 мая 2019 года, сообщает Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что предполагаемого виновника смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве доставили из Грозного в столицу. В ночь на 25 марта Gelandewagen Джамбекова столкнулся с "Нивой". В ней находилась семья из трёх человек. В результате аварии погибли женщина и ребёнок. Отец семейства в больнице.

Джамбеков скрылся с места ДТП и уехал в Чеченскую республику, где позже сдался властям и признал свою вину. Это произошло после требования главы Чечни Рамзана Кадырова. Он опубликовал видеообращение, в котором призвал Джамбекова незамедлительно явиться в полицию.