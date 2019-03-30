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"Желают смерти жене и детям": семью Ланского затравили после смерти Началовой

19:21
  • суббота
  • 30 марта 2019

Недоброжелатели музыканта переходят грань

Семью первого мужа скончавшейся певицы Юлии Началовой Дмитрия Ланского жестоко травят. Как рассказал он сам, это происходит из-за того, что его обвиняют в появлении у певицы проблем со здоровьем.

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Как рассказал артист в эфире Первого канала, он получает большое количество сообщений от недоброжелателей. Они, в частности, желают смерти его жене и детям.

На телевидение Ланской пришел, чтобы сделать публичное заявление, пишет "Газета.Ru". Он намерен защитить свою семью.

О травле Ланской говорил и раньше. Экс-участник группы "Премьер-министр" заявлял, что не имеет никакого отношения к смерти Началовой. Он потребовал оставить его нынешнюю семью и его самого в покое.

Также он возмущался тем фактом, что о Началовой заговорили в таком немыслимом объеме только после смерти. "Господа! Любить надо живых! То, что случилось, ужасно и непоправимо", - сказал он. Кроме того, музыкант сообщил, что собирается подать в суд на представителей СМИ, распространивших заведомо ложную информацию.

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Ей было 38 лет. У нее осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным. Девочка будет жить с бабушкой и дедушкой. Похоронили Началову 21 марта на Троекуровском кладбище.

Между тем СМИ сообщали, что Ланской во время брака с певицей якобы заставил ее похудеть. Он периодически оскорблял ее, называя толстой. После этого она подсела на таблетки для похудения.

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