Алдонин с экрана ТВ обратился к любовнику Началовой

​Он попросил Фролова поступить по-мужски

Экс-супруг Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта, Евгений Алдонин впервые подробно рассказал о разводе с певицей. По его словам, возлюбленная ушла из-за хоккеиста Александра Фролова.

Алдонин добавил, что Началова встретила Фролова в США. "Я это пережил, я это принял. Мы развелись", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, он оставил после себя квартиру, два машиноместа, автомобиль и "достаточно комфортные условия для проживания".

Между тем он обратился к самому хоккеисту, который судился с Началовой из-за элитной квартиры в Москве. Алдонин призвал его "поступить по-мужски", пишет "Газета.Ru". По его словам, Фролов после смерти певицы был готов встретиться с Алдониным и решить все финансовые вопросы.

Экс-футболист ЦСКА и сборной России добавил, что есть документ, который дает право Фролову на половину квартиры. При этом хоккеист якобы заявил, что претензий ни к кому не имеет. Однако Алдонин подчеркнул, что "это не до конца так". "Вопрос по квартире остается открытым. Он мне не дал ответа", - добавил он.

"Мне кажется, что дело здесь не в помощи, а в принятии мужского решения, исходя из порядочности. Он спортсмен, успешный и самодостаточный человек", — сказал Алдонин.

По его словам, Началова хотела разделить квартиру со своим третьим мужем, так как собиралась с ним жить долго и счастливо. "Но Александр имел свой мотив. Видимо", — подчеркнул футболист.

Отношения с Александром Фроловым у Юлии Началовой начались в 2011 году. Они продлились пять лет.

В 2011-м Началова получила четырехкомнатную квартиру в центре Москвы от своего второго мужа Евгения Алдонина. К ней туда и заехал Фролов, который сделал в квартире ремонт.

Спустя какое-то время Началовой потребовались деньги на запись нового альбома, а также заграничный тур. В итоге певица была вынуждена продать Фролову часть квартиры за 20 миллионов рублей. Пара оформила необходимые документы, но через три года Началова заявила, что никаких денег от хоккеиста так и не получила. В итоге она подала на гражданского мужа в суд. После этого исполнительница продала долг нижегородской компании, которая занимается гостиничным бизнесом. Затем фирма обратилась в суд, требуя с Фролова 25,8 миллиона рублей с учетом процентов.

Деньги от компании Началова должна была получить до 19 июня. Летом она планировала лечь в зарубежную клинику. Близкий друг певицы отмечал, что ее окончательно сломила подагра.

Однако представители Фролова отрицают, что требовали с его бывшей гражданской супруги 20 миллионов. Хоккеист утверждает, что с него якобы повторно пытаются взыскать эту сумму.

Теперь в судах идут два разбирательства. По одному иску Фролов должен семье Началовой 20 миллионов, а по другому защита хоккеиста требует признать недействительной уступку долга Началовой нижегородской фирме.

Юлия Началова умерла от заражения крови. Ей было 38 лет. У нее осталась 12-летняя дочь Вера от брака с Алдониным. Девочка будет жить с бабушкой и дедушкой.

Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. Проститься с ней пришли ее первые два супруга: экс-участник группы "Премьер-Министр" Дмитрий Ланской и футболист Евгений Алдонин.