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Латвия выдвинула россиянина в президенты Евровидения

08:44
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Претендент на высокий пост прокомментировал свое выдвижение ТВ Центру

Гражданин России может стать президентом Евровидения. Латвийское политическое объединение "Новое Согласие" выдвинуло на высокий пост члена экспертного совета при Госдуме, блогера из Ростова-на-Дону Вадима Манукяна.

Председатель латвийской партии Янис Кузинс объяснил столь необычный выбор тем, что на международный конкурс каждая страна имеет право выдвигать людей не по принципу гражданства в Евросоюзе, а по уровню профессионализма.

"Именно поэтому, гражданин России, наравне с гражданами ЕС имеет полное право на выдвижение на этот пост. Очевидно, что Евровидение нуждается в коренных реформах и мы уверены, что Манукяну под силу их реализовать", - отметил Кузинс. 

Представитель партии признался, что его коллеги длительное время наблюдали за деятельностью россиянина и отслеживали его высказывания о шоу-бизнесе и самом Евровидении.

Вадим Манукян в беседе с ТВЦ.Ru поделился эмоциями. "Хотелось бы поблагодарить латвийскую партию за тот высокий уровень доверия, который мне был оказан в плане выдвижения на пост президента Евровидения. Желаю дружественным России силам в Латвии победы на выборах в Европарламент 25 мая. Вместе мы сильнее! Вместе нас больше!" - отметил общественный деятель.

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