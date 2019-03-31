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Зеленский, Порошенко или Тимошенко? Украинцы выбирают нового президента страны

08:28
  • воскресенье
  • 31 марта 2019

Уже открылись первые избирательные пункты

Главное политическое событие Украины - выборы президента страны. Уже открылись первые избирательные пункты за рубежом, передает "ТВ Центр".
Фавориты президентской гонки на Украине

Участки работают в 72 странах мира при посольствах и консульствах. По разным оценкам, число имеющих право голоса украинцев за пределами страны составляет более 400 тысяч человек. Первый избирательный пункт в ночь на воскресенье открылся в Австралии. А завершится голосование в Сан-Франциско утром в понедельник.

На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Возглавляют гонку шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Эту кампанию  называют рекордной по числу скандалов и нарушений. Наблюдатели фиксируют незаконную агитацию и подкуп избирателей. Полиция расследует факты хулиганства и даже угрозы расправой.

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