Зеленский, Порошенко или Тимошенко? Украинцы выбирают нового президента страны

Уже открылись первые избирательные пункты

Главное политическое событие Украины - выборы президента страны. Уже открылись первые избирательные пункты за рубежом, передает "ТВ Центр".

Участки работают в 72 странах мира при посольствах и консульствах. По разным оценкам, число имеющих право голоса украинцев за пределами страны составляет более 400 тысяч человек. Первый избирательный пункт в ночь на воскресенье открылся в Австралии. А завершится голосование в Сан-Франциско утром в понедельник.

На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Возглавляют гонку шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Эту кампанию называют рекордной по числу скандалов и нарушений. Наблюдатели фиксируют незаконную агитацию и подкуп избирателей. Полиция расследует факты хулиганства и даже угрозы расправой.